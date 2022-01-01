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Продавать в интернете сможет каждый

На AdvantShop можно просто и быстро создать
интернет-магазин, запустить лендинг и построить воронку продаж.

Продавайте везде

О том, как AdvantShop приносит пользу компаниям
и предпринимателям

Интернет-магазин

Интернет-магазин

Создайте собственный интернет-магазин в кратчайшие сроки. Без технических знаний, помощи программистов и больших вложений.

Как продавать в интернет-магазине
Лендинг и автоворонки

Лендинг и автоворонки

Создавайте лендинги и автоворонки продаж в AdvantShop, стройте путь клиента в CRM и пошагово ведите посетителей к покупке. Управляйте всеми заказами в одном окне.

Как использовать автоворонки
Маркетплейсы

Маркетплейсы

Автоматически выгружайте товары из интернет-магазина на торговые площадки: Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, Google Покупки, Авито, СберМегаМаркет.

AdvantShop синхронизируется с маркетплейсами и вы можете работать с заказами в едином интерфейсе платформы.

Как продавать на маркетплейсах
Социальные сети

Социальные сети

Продавайте ваши товары в социальных сетях: ВК, Инстаграм, Одноклассники или Facebook, используя автозагрузку. Возвращайте потенциальных клиентов на сайт через ретаргетинг. Обрабатывайте заказы и обращения из всех соцсетей в единой системе AdvantShop.

Как продавать в социальных сетях
Поисковые системы

Поисковые системы

Привлекайте покупателей с помощью SEO (поискового продвижения). У AdvantShop есть всё необходимое, чтобы ваш интернет-магазин, воронка или лендинг занимал более высокие позиции в поисковиках.

Как продавать в поисковиках
Партнерская программа

Партнерская программа

В AdvantShop все настроено для создания вашей партнерской программы: шаблоны сайта и личного кабинета для партнеров, автоматические начисления и выплаты. Регистрируйте партнеров и привлекайте больше клиентов.

Как продавать через партнерскую программу
Выход на международные рынки

Выход на международные рынки

В соответствии с законом №152-ФЗ, если вы нацелены вывести бизнес на международный уровень, необходимо разместить сервер в том государстве, где планируете вести деятельность. Работая на AdvantShop, вы сможете успешно продавать за границей, потому что платформа имеет сервера в нескольких странах.

Подробнее

Наши клиенты

5 000 +

компаний

10 млн +

заказов

5 млрд +

рублей оборот клиентов в год
Dilmah
kinash
Rybakov
Sebevdom
Green-street
Domodedovo
Ahmad
Moulinvilla

Истории клиентов

 
Ксения Микова
Магазин интимных товаров
Создали на ADVANTSHOP магазин для взрослых. Ранее я никогда этим не занималась, поначалу было страшно, но все оказалось довольно несложно. Чат поддержки всегда на связи. Вообще ко всему есть инструкции. Поэтому создать магазин по силам каждому.
 
Ирина Черненко
cipmarket.ru
Продажи увеличились в 2 раза, после того, как мы перешли на AdvantShop. Достигли этого благодаря возможностям платформы. Например, триггеры помогают нам возвращать старых клиентов, увеличивать клиентскую базу и количество заказов.
 
Александр Борисоглебский
cashpo-design.ru
Работаем на ADVANTSHOP уже почти 3 года, и всё больше утверждаемся во мнении, что это был лучший выбор. Радует оперативная обратная связь по любым вопросам. И в целом есть ощущение полной клиентоориентированности.
 
Александр Максимов
naturemazy.ru
Начинали мы с продажи одного товара. Теперь продукция нашего магазина представлена у организаторов совместных покупок более чем в 45 городах. С переходом на AdvantShop увеличили средний чек и количество клиентов в 2 раза.
 
Виктория Майданик
kosmoport-opt.ru
Каково было наше удивление, когда мы поняли, с AdvantShop ничего не надо считать, не надо писать километровые накладные. Почти все работает автоматически. Падает заказ, через какое-то время поступает оплата. Наша задача: только собрать заказ. И все!
 
Николай Шубейкин
argnord.ru
С AdvantShop у нас сразу появилась мобильная версия, над которой мы вели разработку, но бог знает когда мы ее бы сделали. Также расширился спектр различных бонусов для покупателей, что дало рост конверсий.

Сегодня — лучший день чтобы

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Как запустить продажи

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Переходите на платформу AdvantShop, чтобы начать работать по-новому.

Как это сделать
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