Виктория Майданик

kosmoport-opt.ru

Каково было наше удивление, когда мы поняли, с AdvantShop ничего не надо считать, не надо писать километровые накладные. Почти все работает автоматически. Падает заказ, через какое-то время поступает оплата. Наша задача: только собрать заказ. И все!